Tausende Hitzetote: Klimagipfel wichtiger denn je

Seit Sonntag verhandeln die Vertreter aus knapp 200 Ländern über die Zukunft des Klimas. Doch während etwa 45.000 Teilnehmer der 27. „Conference of the Parties“ (COP27) umgeben von Sandstränden in der Stadt Scharm el-Scheich auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel die Klimaziele ausdiskutieren, veröffentlicht die WHO die schockierenden Auswirkungen der Erderwärmung.