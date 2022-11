US-Kongresswahlen: Donald Trumps Stern im Sinken

Trump-Fraktion versagte

Der große Verlierer der Nacht war nicht selbst angetreten. Stattdessen hatte Trump seine bevorzugten Kandidaten ins Rennen geschickt. Voraussetzung: Sie mussten offen verkünden, dass Trump die Wahl 2020 gestohlen wurde. Doch die MAGA-(„Make America Great Again“)-Fraktion versagte insbesondere beim Kampf um Senatsposten in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania oder New Hampshire. Selbst Wähler in konservativen Bundesstaaten fanden die rechten Ansichten der MAGA-Politiker zu extrem.