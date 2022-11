Sind das noch faire Wahlen?

Dem Sieger in einem Staat fallen alle Wahlmänner zu (Fachjargon: „K.-o.-System“). Donald Trump hatte in beiden Wahlen die Wählermehrheit verfehlt, doch war es ihm 2016 gelungen, mit hauchdünner Mehrheit alle Wahlmänner zweier großer Staaten zu erringen. So wird der Verlierer zum Sieger ...