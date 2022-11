Politologe: „Extrem schlechte Nacht“ für Trump

Top-Republikaner: „Wenn wir verlieren, ist es Trumps Schuld“

Trump habe sich bei der Aufstellung der republikanischen Senatskandidaten über den Fraktionsführer seiner Partei in der mächtigeren US-Parlamentskammer, Mitch McConnell, hinweggesetzt. Dieser habe im Vorfeld der Wahl Kritik an Kandidaten wie etwa Herschel Walker in Georgia geübt und gemeint: „Wenn wir verlieren, ist es die Schuld von Donald Trump.“ Dies sei nun eingetreten.