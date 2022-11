Kreml zu US-Wahl: Verbessern Beziehungen nicht

Putins Teilnahme am Gipfel noch offen

Zudem ist die Teilnahme von Putin am Gipfel der G20-Staaten nächste Woche auf der indonesischen Insel Bali nach Angaben des Kremls noch offen. Weiterhin würden „verschiedene Formate“ einer Teilnahme erörtert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch nach Angaben russischer Agenturen. Die Öffentlichkeit werde in Kürze über die Entscheidung informiert.