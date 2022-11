Trump bezeichnet Demokratin Nancy Pelosi als Tier

Donald Trump ist am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio wieder einmal ausfällig geworden. Vor seinen vielen Anhängern schreckte der Ex-Präsident nicht davor zurück, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi übelst zu beleidigen und sie als „Tier“ zu bezeichnen (Video oben). Und er kündigte eine „sehr große Mitteilung“ am 15. November an.