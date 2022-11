„Wetter ist herrlich, außer es will dich töten“

Die Katastrophe hatte sich zwar in den Tagen davor schon abgezeichnet, was da Ende September auf Land traf hatte die Region seit einem Jahrhundert aber nicht mehr erlebt. Begleitet von Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h, schob „Ian“ eine bis zu 3,5 Meter hohe Wasserwalze vor sich her. Allein das Auge des Hurrikans hatte einen Durchmesser von 50 Kilometern. Neun Stunden dauerte es, bis das Wettersystem durchgezogen war - neun Stunden der Angst, der Vernichtung und des Todes.