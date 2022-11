Voestalpine jubelt über Rekordumsatz im Halbjahr

„Die Nachfrage nach unseren hochqualitativen Produkten war in den vergangenen sechs Monaten in fast allen Marktsegmenten hoch“, freut sich Herbert Eibensteiner, Vorstandschef der Voestalpine. Das schlägt sich auch in den Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/23 nieder: Der Umsatz kletterte auf 9,3 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern auf 715 Millionen Euro. Allein der Gewinn war damit um 229 Millionen höher als noch im ersten Halbjahr 2021/22.