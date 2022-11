Christkindlbrief-Aktion: Wunscherfüller gesucht!

Auch heuer suchen wir viele helfende Christkindln. In den vergangenen Wochen wurden in Obdachloseneinrichtungen, Pflegeheimen, Mutter-Kind-Häusern, Lerncafés und Einrichtungen für Menschen mit Handicap fleißig Briefe ans Christkind geschrieben. In der großen Hoffnung, dass am Heiligen Abend die kleinen Wünsche letztlich in Erfüllung gehen.