Tourismus-Award für Kärntens Trail Angels

Der World Travel Market London ist gemeinsam mit der ITB in Berlin die größte Tourismusmesse der Welt. So trifft sich die Tourismusbranche jedes Jahr Anfang November in London und erwartet vor allem am Vorabend der Messeeröffnung mit Spannung die Preisverleihung der prestigeträchtigen „International Tourism Awards“. Diese werden vom renommierten „British Guild of Travel Writers“ vergeben.