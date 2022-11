Musk droht Twitter-Nutzern mit lebenslanger Sperre

Mit verifizierten Twitterkonten im Monatsabo will Musk den Dienst nach eigener Aussage „demokratisieren“. In einem Twitter-Update für iOS-Geräte im App- Store von Apple heißt es, dass Nutzer, die sich für dieses neue Abo namens „Twitter Blue mit Verifizierung“ anmelden, das blaue Häkchen neben ihrem Namen erhalten könnten – „genau wie die Prominenten, Unternehmen und Politiker, denen ihr bereits folgt“. Das Angebot soll zunächst in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien verfügbar sein. Unklar ist aber noch, ab wann.