Traunsee zeichnet Bilder vom Klimawandel

Seit vielen Jahren sammelt Zednik Filterpapiere aus einer Fischbruthütte am Traunsee - sie geben Auskunft über Verunreinigungen, Blütenstaub, Muschelschalen. Alles sammelt sich im Gewebe: „Das Filterpapier nimmt in Echtzeit auf, wie es dem See gerade geht“, so die Künstlerin. Und es malt damit Bilder vom Klimawandel und seinen Herausforderungen.