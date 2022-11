Renault will Verbrenner-Sparte an Chinesen abgeben

Renault will seine Allianz mit Nissan erneuern und wirbt darum, dass sich der japanische Konzern an seiner neuen Sparte für Elektroautos mit dem Namen Ampere beteiligt. Nissan-Chef Makoto Uchida hatte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag gesagt, die Verhandlungen zielten darauf, die Wettbewerbsfähigkeit in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit zu erhöhen. Die beiden Autobauer sind durch eine Überkreuzbeteiligung miteinander verflochten, die in der Vergangenheit mehrfach Anlass für Streit zwischen den Partnern war. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheit bekommen die Gespräche über eine Neuordnung nun zusätzliches Gewicht.