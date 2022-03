Nissan Ariya: Edel-Flaggschiff mit kreativen Ideen

Der 4,60 Meter lange, 1,85 m breite und 1,66 m hohe Nissan Ariya ist das Flaggschiff von Nissans elektrischer Zukunft, in der ab sofort kein Cent mehr in die Entwicklung reiner Verbrennerantriebe gesteckt wird (ja, das gilt auch für GT-R & Co). Verbrenner kommen nur noch in Kombination mit einem oder mehreren Elektromotoren zum Einsatz, also als Vollhybrid oder als „e-Power“-Antrieb, bei dem der Vortrieb ausschließlich elektrisch passiert und der Benziner direkt den Akku auflädt.