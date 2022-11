IT-Fachkräftemangel hemmt Produktivitätswachstum

Durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen wäre in Österreich ein Produktivitätswachstum um gut 61 Mrd. Euro möglich - das zeigt eine Modellrechnung des am Montag präsentierten Österreichischen Infrastrukturreports 2023. Eine große Hürde dabei ist jedoch der Mangel an IT-Fachkräften, über den laut Umfrage mehr als zwei Drittel der Unternehmen klagen.