Frauen-Mangel in IT ist „wirtschaftliches Problem“

Dabei gebe es Potenzial: Eine Umfrage habe ergeben, dass es im Raum Wien und Umgebung 15.000 bis 20.000 Frauen gibt, die gut ausgebildet, aber mit ihren Jobs unzufrieden sind und Interesse an der zukunftssicheren IT haben - „sehr, sehr viele interessierte Frauen, die einsteigen würden, wenn man sie dahingehend motivieren würde und ihnen sagt, dass sie das können“, so die Codecool-Country-Mangerin für Österreich. Diese würden aber nicht angesprochen und erreicht. Und: Nur acht Prozent der Developer weltweit sowie 17 Prozent der Developer in Europa seien Frauen. Auch bei Studierenden zeigt sich eine Kluft: 37,5 Prozent der MINT-Studenten im Wintersemester 2020 waren laut Daten des Bildungsministeriums Frauen.