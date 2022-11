„Man nennt mich den Herrn der bunten Steine“

Seit 30 Jahren lehrt Robert Jagschich Elektrotechnik an der HTL Eisenstadt. Transistoren, Leiterplatten und Elektromotoren haben es ihm angetan. Doch wenn er Lego-Steine in die Hände bekommt, dann funkeln die Augen des 60-Jährigen so hell wie damals zu Weihnachten 1967, als er im Alter von fünf Jahren seinen ersten Lego-Baukasten geschenkt bekam. In der zweiten Klasse Volkschule folgte dann die erste Lego-Eisenbahn.