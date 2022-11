Second-Hand-Shop geht die Ware aus

Erst am Anfang von „Welle“

Was auffällt: „Wir bekommen immer weniger Sachspenden. Die Leute sparen und wechseln nicht mehr so schnell die Garderobe.“ Und so werden gut erhaltene Textilien zur Mangelware, sogar Bücher sind schon ausgegangen. Die Nachfrage dagegen steigt weiter, weil viele Landsleute ihre Ausgaben reduzieren. „Wir stehen noch am Anfang der Welle. Wenn die Leute erst ihre Strom- und Gasrechnungen sehen, werden viele sagen: Jetzt muss ich sparen!“, ist Kastner überzeugt.