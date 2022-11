Hausordnung für „laute“ Kinder auf Spielplätzen

Insgesamt 128 Nationalitäten leben in Wels. Um das Miteinander besser zu regeln und die Lebensqualität zu verbessern, erstellte die Stadt eine Hausordnung mit fünf Regeln. Der überhandnehmenden unsachgemäßen und illegalen Entsorgung von Müll soll mit dem Slogan „Schmeiß richtig weg!“ entgegengewirkt werden. An zweiter Stelle der Hausordnung steht „Red ma Deutsch!“. „Die gemeinsame Sprache soll Konflikte und Missverständnisse vermeiden“, so FP-Bürgermeister Andreas Rabl.