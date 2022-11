NÖ-Wahltermin am 29.1. fixiert - und schon Kritik

Präsentation im Wiener Innenstadt-Palais

Vorgestellt wurde der Wahltermin am Donnerstag übrigens im Palais Niederösterreich, das sich bekanntlich gar nicht in Niederösterreich befindet. Am geschichtsträchtigen Schauplatz in der Wiener Innenstadt betonte die Volkspartei nun im 100. Jahr der blau-gelben Unabhängigkeit einmal mehr die Einigkeit im Land. Auch das viel bemühte „Miteinander“ fiel dabei mehrmals. Dem Mienenspiel der anwesenden Klubobleute aller übrigen Couleurs nach zu urteilen, wird davon zumindest im Wahlkampf nicht viel zu spüren sein.