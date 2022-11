El Salvador zerstört Gräber von Bandenmitgliedern

Im Kampf gegen Bandenkriminalität setzt die Regierung in El Salvador ungewöhnliche Maßnahmen: Ausgerechnet in jener Zeit des Jahres, in der Angehörige ihren Verstorbenen gedenken, ließen die Behörden Grabsteine von Bandenmitgliedern mit Vorschlaghämmern und Brecheisen niederreißen.