El Salvador: Mutmaßliche Gewalttäter gefasst

Ausnahmezustand seit 27. März

Am 27. März hatte El Salvador nach einer Mordwelle mit 62 Toten an einem einzigen Tag den Ausnahmezustand erklärt. Am Sonntag wurden die umstrittenen Maßnahmen um weitere 30 Tage verlängert. Dazu zählen etwa das Aussetzen der Versammlungsfreiheit und das Fernmeldegeheimnis. Darüber hinaus wurden die Strafmaße für Verbrechen der Banden erhöht. Auch das Verbreiten von Botschaften der Kriminellen inklusive Graffiti oder in Form von Nachrichten wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft.