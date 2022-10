Musk erwägt Bewertungen von Tweets durch Nutzer

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk erwägt Bewertungen von Tweets durch die Nutzer des Kurznachrichtendienstes. Beiträge könnten von seinem Urheber bewertet werden, schlug er am Samstag - natürlich in einem Tweet - vor. Diese Bewertung könnte durch andere Nutzer der Plattform verändert werden. Diese Bewertungen könnten seiner Ansicht nach ähnlich wie die Altersfreigabe bei Filmen funktionieren. Dadurch könnte man praktisch selbst entscheiden, welche Form man nutzen wolle. Musk will außerdem den Account von Trump wieder aktivieren.