„Habe schon Tausende Euro an Spenden gesammelt“

Im Jahr 2012 inspirierte der Spruch eines französischen Philosophen Engelbert Hosner dazu, jährlich Veranstaltungen oder Aktionen für den guten Zweck zu organisieren. Mit Initiativen wie „Kaffee gegen Spende“, „Seepferde für Kinder“, oder der Errichtung des „Vogel- und Herzlwaldes“ sowie der Organisation der „Herzfahrt“ sammelte der Familienvater in Baldramsdorf bereits Zehntausende Euro an Spenden, die Menschen in Not und vor allem kranken Kindern zugutegekommen sind. „Diese Momente der Freude und Dankbarkeit werde ich nie vergessen!“, sagt Engelbert.