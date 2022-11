Jetzt soll die Baupolizei Asyl-Zelte verhindern

Innenminister will sich nicht erpressen lassen

Mit einem Ergebnis sei in den kommenden Tagen zu rechnen. Ob dieser rechtliche Vorstoß etwas bringen wird, ist freilich fraglich. Seitens des Innenministeriums bekommt der Ortschef aber keine Informationen, wie lange der Zustand mit den Zelten noch dauern soll: „Der Innenminister lässt nur ausrichten, dass er sich von mir nicht erpressen lässt“, ärgert sich Aigner über die Vorgehensweise seines Parteifreunds Gerhard Karner in Wien.