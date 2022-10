Asyl-Zelte aufgestellt - aber (noch) nicht bewohnt

Kritik am Bund

Sowohl die politisch Verantwortlichen in Tirol als auch in Vorarlberg hatten das Vorgehen des Bundes kritisiert. Sie wollen weiter verhindern, dass Asylwerber in den Zelten unterkommen und stellten ausreichende anderweitige Quartiere in Aussicht. In Tirol, wo ab Dienstag die neue schwarz-rote Regierung in Amt und Würden sein wird, ließ der künftige Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) am Freitag wissen, dass es mit ihm keine Zelte im Bundesland geben werde.