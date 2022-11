Neuer „Planetenkiller“ könnte mit Erde kollidieren

Asteroid verbarg sich im Sonnenlicht

Die meisten Asteroiden dieser Größe wurden den Forschern zufolge bereits entdeckt. 2022 AP7 aber verbarg sich in einem Gebiet, in dem das Sonnenlicht normalerweise zu grell für die Teleskope ist. Entdeckt wurde 2022 AP7 nun gemeinsam mit zwei anderen erdnahen Asteroiden mithilfe eines Hightech-Instruments am Victor M. Blanco-Teleskop in Chile, das ursprünglich zur Erforschung dunkler Materie entwickelt wurde.