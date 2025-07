Therapien gegen Lungenkrebs immer wirksamer

Der Pneumologe führte dies speziell auf Fortschritte in der Chirurgie zurück. Die Eingriffe erfolgen immer häufiger minimal-invasiv und per Roboterchirurgie. „Die größten Fortschritte gab es in den lokal fortgeschrittenen Stadien. Die Drei-Jahres-Überlebensrate stieg hier von 18,3 Prozent auf 49,5 Prozent. Die mittleren Überlebenszeiten verdreifachten sich von 10,3 auf 35,6 Monate“, hieß es in der Ärztezeitung.