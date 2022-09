Die ersten Fotos vom Einschlag auf dem Asteroiden

Auch die Mikrosonde LICIAcube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids) der italienischen Raumfahrtbehörde ASI funkte Bilder vom Einschlag zur Erde. Sie wurden einige Minuten nach der Kollision in der Nacht auf Dienstag aufgenommen. Die Sonde (Bild unten), die mit DART ins All geflogen und am 11. September abgekoppelt worden war, flog wenige Minuten nach der Kollision im Abstand von knapp 60 Kilometern an Dimorphos vorbei und machte Aufnahmen.