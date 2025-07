Warum Kahr jetzt einen klaren Startvorteil hat

Ist jetzt Panik bei der ÖVP angesagt (Kurt Hohensinner sah den Bürgermeistersessel bei Kahrs Abdankung ja schon in Griffweite)? „Die KPÖ ist in Graz zwar eine starke Marke, aber Wahlen muss man erst einmal gewinnen“, gibt der Experte den Schwarzen etwas Hoffnung. Die Partei sei bisher jedenfalls „nicht gut damit gefahren, auf Elke Kahr einzuprügeln, weil sich wählermäßig keine oder kaum Schnittmengen ergeben“. Der Fokus der ÖVP müsse wesentlich stärker auf den Grünen und den Nichtwählern liegen.

„Ohne Not ein Fass aufgemacht“

Überrascht zeigt sich der Professor darüber, dass Kahr „ohne Not ein Fass aufgemacht“ habe: „Weil sie nämlich selbst ihre Gesundheit ins Spiel gebracht hat. Damit wird sie angreifbar.“ Und sie suggeriere damit, nicht die gesamte Legislaturperiode durchzudienen und möglicherweise an Robert Krotzer zu übergeben. Das bestritt die KPÖ-Chefin jedoch vehement.