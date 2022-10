Warum und wie die Asteroiden-Abwehr klappen könnte

Von der Vorwarnzeit und der Größe eines gefährlichen Asteroiden hinge im Fall der Fälle auch die Vorgehensweise ab, sagen Experten. Die letzte Möglichkeit sehen sie darin, Nuklearwaffen zu benutzen, „weil das die größte zur Verfügung stehende Energiemenge ist, die man in kürzester Zeit in einem Objekt deponieren kann“. Eine Atombombe, die auf der Oberfläche eines für die Erde gefährlichen Asteroiden explodiert, könnte - laut derzeitigem Wissensstand - dessen Bahn so weitgehend verändern, dass er an der Erde vorbeirast und so eine Katastrophe vermieden werden kann.