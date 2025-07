Pleite! Dieses Schloss braucht einen neuen Pächter

Am Freitag wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren über das Vermögen der Gemelli Bergschlösslgasse BetriebsgmbH eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in der Bergschlösslgasse 1 betrieb unter dem Namen „Bergschlössl“ eine multifunktionale Eventlocation im gleichnamigen Barockjuwel. Insgesamt sind 15 Gläubiger von der Insolvenz betroffen, die Passiva betragen rund 742.000 Euro.