„Wir brauchen Leute, die den Mut zu Fehlern haben“

Allein Anfang Oktober hatten 26 Mitarbeiter bei neoom ihren ersten Arbeitstag. „Derzeit fangen pro Monat 12 bis 15 Leute im Schnitt neu bei uns an“, verrät Gründer Walter Kreisel. Speicherlösungen für Gebäude in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, mittlerweile eine eigene App, dank der der am Hausdach erzeugte Strom im Rahmen einer Energiegemeinschaft an einen anderen verkauft werden kann - damit beschäftigt sich die Firma aus Freistadt, die derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt und stark wächst.