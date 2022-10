„Mir raubt es den Schlaf, wie’s den Leuten geht“

Die Luft ist erfüllt von lauten Geräuschen, die vermutlich ein Hammer verursacht. „Wir gehen da über das Gerüst rauf in den ersten Stock“, zeigt Walter Kreisel auf die Baustelle in Freistadt, auf der ein Projekt realisiert wird, das in puncto Nachhaltigkeit ein Ausrufezeichen setzt: die „Free City“. Dahinter verbirgt sich ein Gebäude, bei dem auf das Dach und auf alle Seiten Photovoltaikanlagen montiert werden und das zum größten Stromspeicher Oberöstereichs wird. Der Haupt-Baustoff ist Holz. Zudem werden 70 E-Ladestationen für Pkw errichtet. Walter Kreisel ist einer der drei Bauherren für das Gebäude, in das auch die von ihm gegründete neoom AG einzieht.