„Statt Panikmache braucht‘s seriösen Optimismus“

Mit diesem reißerischen Thema, wie Sie es nennen, werden aber auch Sie immer öfter konfrontiert.

Weil in den Firmenzentralen eine übermäßige prophylaktische Panik spürbar ist. Unter dem Motto: Ich muss dabei sein in der Blackout-Prävention, weil sonst bin ich nicht dabei. Erst am Mittwochvormittag rief mich ein Konzernchef an und sagte mir, dass sie den Hinweis bekommen haben, sich darauf einzustellen, dass die Energieversorger in Extremsituationen den Strom vier Tage abschalten und das für den von ihm geführten Betrieb undenkbar sei. Ich habe aufmerksam zugehört und war mehr als perplex.