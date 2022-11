Wegen Schneckentempo: Falscher Polizist drohte Oma

Ärger über eine Oma im Schneckentempo - Ein Tiroler (52) gab sich vor einer Seniorin als Exekutivbeamter aus und wollte am Zirlerberg „Kollegen“ zur Bestrafung holen. Die Frau war eingeschüchtert, fuhr dann aber weiter und zeigte den aggressiven Mann an. Dieser wurde nun am Landesgericht Innsbruck verurteilt und muss eine Strafe zahlen.