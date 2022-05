Falscher Polizist, fette Beute und mehrere Opfer

DNA am Tatort

Doch zu diesem Zeitpunkt will der Angeklagte in Serbien im Spital gewesen sein. Herzprobleme. Nur - da gibt es sein Auto auf einer Überwachungskamera, da gibt es seine Kappe mit seiner DNA am Tatort. „Verborgt“, war einer der wenigen Sätze, die er (Anwalt Dominik Wild/Kanzlei KollmannWolm) sagt. Dass er in flagranti erwischt und verhaftet worden ist? Keine Reaktion.