Großer Unmut über Pläne für Asylquartier in Stadt

In zwei Wochen kommen erste Asylwerber

Bereits in zwei Wochen sollen die ersten Flüchtlinge die Unterkunft beziehen. „Was verschwiegen wird, es sind bereits 40 Asylwerber in der Stadt da, und zwar in der Weberzeile und in der Brucknerstraße“, ärgert sich SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer. Er ist auch misstrauisch, dass es bei 60 Personen im ISG-Gebäude bleiben wird. „Platz wäre für 150 Menschen vorhanden!“