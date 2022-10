„Ukraine bleibt wenig Zeit für Rückeroberungen“

Experte glaubt nicht an „nukleare Eskalation“

Russland habe zwar rote Linien, so sind bisher noch immer keine westlichen Kampf- und Schützenpanzer geliefert worden. „Aber es laufen schon seit Monaten Lieferungen von Fliegerabwehrwaffen, etwa aus Deutschland und den USA, ein. Ich glaube nicht, dass diese Waffenlieferungen ein unmittelbarer Trigger für eine nukleare Eskalation sind“, so der Militärexperte auf eine entsprechende Frage. Punkto Waffenlieferungen aus dem Westen in die Ukraine sei das russische Rational aber nicht immer zu verstehen.