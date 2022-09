Kampfpanzer für Kiew: „Worauf warten wir noch?“

Alles außer Kampfpanzer

Und hier spießt es sich in Deutschland: Kanzler Olaf Scholz zögert bei den Kampfpanzern. Und das laut Experten aus zwei Gründen: Zum einen aufgrund der „offensiven“ Natur von Kampfpanzern. Und zum anderen, weil das Panzer-Inventar der deutschen Bundeswehr in den vergangenen Jahren dermaßen reduziert wurde, dass kaum mehr Exporte möglich wären, ohne die eigene Panzertruppe weiter zu schwächen. Außerdem wäre der deutsche „Leopard“ der erste westliche Kampfpanzer, der an die Ukraine geliefert werden würde.