UNO berät über Vorwürfe zu „schmutziger Bombe“

Angesichts russischer Biowaffen-Vorwürfe gegen die USA und die Ukraine brachte Russland unterdessen eine Resolution in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein. Die Beschlussvorlage, der in dem 15-köpfigen Gremium keine Chance zur Verabschiedung eingeräumt wird, ging am Dienstag per Brief an das mächtigste UNO-Gremium. Die Resolution gilt als erneuter Versuch Moskaus, nicht belegten Behauptungen zur angeblichen Herstellung von Biowaffen durch die US-Regierung in der Ukraine Geltung zu verschaffen.