Supermarkt-Inferno: Verdächtiger (21) geständig

Im Zusammenhang mit dem mysteriösen Brand in Wien-Floridsdorf, bei dem in der Nacht auf vergangenen Samstag ein Auto und in weiterer Folge ein Supermarkt in der Jedleseer Straße in Flammen aufgegangen waren, hat das Landesgericht für Strafsachen am Mittwoch über einen tatverdächtigen 21-Jährigen die U-Haft verhängt. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Laut Salzborn war der Mann vor dem Haftrichter zur Brandstiftung geständig.