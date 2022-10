Supermarkt-Inferno in Wien: Verdächtiger gefasst

Nach dem Vorfall in Wien-Floridsdorf, bei dem in der Nacht auf Samstag ein Auto in einen Supermarkt gekracht und sowohl der Wagen als auch das ganze Gebäude in Flammen aufgegangen waren, hat die Polizei einen 21-Jährigen in Deutsch-Wagram (Niederösterreich) festgenommen. Er steht laut Polizeisprecher Daniel Fürst unter dem Verdacht der Brandstiftung. Nach Erkenntnissen der Ermittler des Landeskriminalamtes wurde der Wagen in dem Supermarkt nämlich absichtlich angezündet.