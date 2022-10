Polizei forschte noch einen Tatverdächtigen aus

Nach dem Brandanschlag in Wien-Floridsdorf, bei dem in der Nacht auf Samstag ein Auto in einen Supermarkt gerast und sowohl der Wagen als auch der Markt in Flammen aufgegangen waren, hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen ausgeforscht. Es handelt sich um einen ebenfalls 21-Jährigen. Es schweigt ebenso wie sein bereits festgenommener Bekannter. In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.