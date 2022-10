Neue Landesrätin bleibt auf altem Asyl-Kurs

16 Flüchtlinge werden in Tiroler Zelten verlegt

Ein großer Wurf ist Schellhorn dabei bisher nicht geglückt. Die Pläne, am Asfinag-Areal in Liefering Container für hunderte Asylwerber aufstellen zu lassen, zog er zurück. 16 von insgesamt rund 400 Asylwerbern aus Bergheim werden nun auf Initiative des Bundes in ein Tiroler Zelt-Quartier überstellt. „Ein Tropfen auf dem heißen Stein“, hält Thomas Fussenegger von der Bundesbetreuungsagentur fest.