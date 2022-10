Schellhorn rudert auch bei Asyl-Containern zurück

Asyl-Landesrat Heinrich Schellhorn nahm zum zweiten Mal binnen einer Woche ein Vorhaben auf der Suche nach Quartieren zurück. Am Donnerstag wollte er noch rasch Container am alten Asfinag-Gelände in Liefering errichten lassen. Davon ist jetzt keine Rede mehr.

