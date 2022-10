Weihnachtskrippen, von denen alle träumen

Unglaublich, aber wahr: in acht Wochen ist schon wieder Weihnachten. Alle, die heuer am Heiligen Abend ihre eigene selbstgebastelte Krippe unterm Christbaum bewundern möchten, können ab 27. Oktober die hohe Kunst des Krippenbauens erlernen. Da startet Krippenbaumeister Rudi Stagl mit seinem Kollegen Walter Huf nämlich einen Kurs in zehn Einheiten im Pfarrheim Klingenbach. Beide haben vor 20 Jahren den Verein „Krippenwerkstatt“ mitbegründet, sich in der Linzer Krippenbauschule laufend fortgebildet und sogar die Meisterprüfung absolviert.