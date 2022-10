Linzer haben über 132 Millionen Details im Blick

Ein virtuelles Bautagebuch, das den Fortschritt der Arbeiten dokumentiert und auch in der Zukunft viele Antworten liefern soll - das ist die Anforderung an Software-Spezialist qapture aus Linz, der die Sanierung des Parlamentsgebäudes in Wien begleitet. Mehr als 132 Millionen Punkte werden dabei digital erfasst, um Decken- und Bodeninstallationen festzuhalten, bis im Jänner dann die feierliche Neueröffnung der Räumlichkeiten steigt.