Software-„Sanitäter“ aus Linz auf dem Vormarsch

Dynatrace gibt in Sachen Wachstum nun so richtig Gas! Der Software-Spezialist aus Oberösterreich, der erst vor zwei Jahren die Entwicklungszentrale unweit des Posthofs in Linz bezogen hat, setzt nun auch in Wien Ausrufezeichen. Eine Übersiedelung auf eine größere Fläche ist geplant, dazu soll das Team von derzeit etwa 80 Mitarbeitern in den nächsten Jahren auf rund 400 wachsen.