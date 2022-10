Unternehmen schenken ihren Mitarbeitern freie Tage

Was tun die Firmen in Oberösterreich? „Wir nehmen ganz bewusst nicht an diesem Wettbewerb um möglichst viele Attraktionen und möglichst kurze Arbeitszeit teil“, sagt Veronika Leibetseder, operative Leiterin der Entwicklungsstandorte von Dynatrace. Eines macht der Softwarehersteller aber doch: Er führte eigene Wellness-Tage ein, an denen weltweit fast alle 3600 Mitarbeiter freihaben.